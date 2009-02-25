У Києві за два тижні пограбували 26 квартир в одному будинку

Працівники карного розшуку Подільського райуправління міліції Києва затримали чотирьох наркоманів, які протягом двох тижнів скоїли 26 квартирних крадіжок у новозбудованому будинку на вул. Щекавицькій, 30/39.

Про це УНІАН повідомив помічник начальника Подільського РУ по зв’язках з громадськістю Олександр РАДКЕВИЧ.

За його словами, затримані викрали чималу кількість електропакетів, 5 кондиціонерів, іншу побутову техніку та особисті речі громадян.

Він також зауважив, що двоє з крадіїв раніше були судимі, а стосовно одного на даний час Шевченківським РУ вже було порушено кримінальну справу за зберігання та збут наркотиків.

Стосовно всіх чотирьох порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.