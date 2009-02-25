Медведько підтвердив, що у співробітника ГПУ стріляли

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО підтверджує, що заступник начальника Головного слідчого управління Василь КАРМАН отримав кульове поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Порушено кримінальну справу. Вона розслідується, і ми будемо з’ясовувати всі обставини, за яких він отримав це кульове поранення», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Він також зауважив, що на даний час у слідства є кілька версій. «Зокрема, версія - злочин скоєно через службову діяльність. Є й така, що злочин скоєно на грунті якихось неприязних стосунків», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, замах на В.КАРМАНА було скоєно у Києві 17 лютого близько 20-ї години. Постраждалий був доставлений до Київської обласної лікарні з тілесними ушкодженнями. Однак у ГПУ не уточнили характер цих ушкоджень. Між тим за даними деяких ЗМІ, у В.КАРМАНА було кульове поранення

Кримінальну справу порушено за ст 15 (“замах на вбивство”) і ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу.