Нафтогаз просить Газпром давати менше газу

НАК «Нафтогаз України» хоче зменшити закупівлю газу у «Газпрому» в 2009 році на 20% – до 33 млрд. куб. м.

Про це повідомив начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ в інтерв`ю російському виданню «Ведомости».

За його інформацією, згідно з угодою, підписаною між «Нафтогазом» і «Газпромом» у січні ц.р., «Нафтогаз» один раз упродовж цього року може скористатися знижуючим коефіцієнтом, знизивши фактичний обсяг закупівель на 20%. «Швидше за все, це і відбудеться, а точний обсяг має бути визначено до 1 липня», – зазначив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Представник «Газпрому» від коментарів відмовився. Але джерело, близьке до «Газпрому», і співробітник монополії підтвердили, що, згідно з контрактом, обсяги закупівель дійсно можуть бути знижені лише на один квартал. Листи з проханням від «Нафтогазу» про скорочення вже одержані, уточнив він. Проте згоди «Газпром» поки що не дав.

Видання зазначає, що споживання газу в Україні через кризу зменшується: імпорт російського газу в січні становив лише 549 млн. тонн, при тому що на цей місяць «Нафтогаз» законтрактував 1 млрд. куб. м. А запаси природного газу в підземних сховищах України досягли 27 млрд. куб. м.

Умови щодо оплати в контракті з «Газпромом» більш ніж жорсткі: контракт на постачання складено за принципом «бери або плати», «Нафтогаз» має оплачувати 80% заявлених об`ємів, навіть якщо не вибрав їх (місячні поставки узгоджуються за 15 днів до цього). Якщо Україна хоча б один раз зірве оплату, вона перейде на 100-процентну передоплату аж до 2020 року.

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року – 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставок газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. Із 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.