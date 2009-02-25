На міжбанку впав долар

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку почалося падіння цін на американську валюту, повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Так, торги доларом відкрилися наступними котируваннями - 9,2350/9,3750, до 11:00 звузився спред 9,2550/9,3450, а до 12:00 ціни зросли до 9,3200/9,3800.

На час закриття цінові рівні впали до наступних значень - 8,8500/9,000 грн./дол.

О 15:15 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2565/0,2620, а до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2570/0,2610, і до 12:00 піднялися до 0,2590/0,2625. На час закриття торгів ціни знизилися до 0,2515/0,2550. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,8702 (-0,0623).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2892/1,2893, а до 15:20 впали до 1,2800/1,2801. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,8995/12,0940, до 11:00 ціни становили 11,9005/12,0305, а до 12:00 пішли вгору до 11,9450/12,0360. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH відкотилися слідом за доларом до 11,3220/11,5280.