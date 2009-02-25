З початку кризи Нацбанк всадив у підтримання гривні більше $10 мільярдів

З початку цього року для підтримки курсу гривні Національний банк України використав зі своїх золотовалютних резервів 3 млрд. грн., а в IV кварталі 2008 року – 10 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови НБУ, в.о. голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ сьогодні на прес-конференції.

Представник Нацбанку ще раз наголосив, що причин для істотної девальвації гривні немає. За його інформацією, в лютому збільшився показник середньоденних надходжень валюти в країну.

Крім того, обсяг наданих кредитів нерезидентами становить 200 млрд. грн. в еквіваленті.

Причиною останнього падіння курсу гривні в Нацбанку називають ажіотажний попит на іноземну валюту.

Як повідомляв УНІАН, валові міжнародні резерви Національного банку України в січні зменшилися на 8,3% або на 2 млрд. 722,86 млн. дол. США - до 28 млрд. 820,43 млн. дол.

17 лютого на міжбанку в Україні курс продажу долара становив 8,2500 грн./дол.

23 лютого середній курс продажу долара перевищив 9 грн.

25 лютого на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,2350/9,3750, а до 12:00 ціни зросли до 9,3200/9,3800 грн./дол.

О 15:15 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,9000.

На час закриття цінові рівні впали до наступних значень - 8,8500/9,000 грн./дол.