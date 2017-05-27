Російській групі "Іванушки International" на 3 роки заборонили в'їзд в Україну через візит у Крим

Учасникам російської групи "Іванушки International" на 3 роки заборонили в'їзд в Україну через візит в окупований Крим в порушення законодавства України. Про це в коментарі ТСН.uа заявив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, російські виконавці прилетіли в Київ ще в середу, 24 травня.

"Ми виявили під час прикордонного паспортного контролю громадян, які прилетіли з Астани, групу з 4 чоловік - "Іванушки International", громадян Російської Федерації. Щодо яких у нас була інформація про те, що вони відвідували окупований Крим, порушуючи законодавство України. Інформація підтвердилася, тому на підставі чинного законодавства було ухвалено рішення про недопуск їх через кордон і заборону в'їзду в Україну на три роки", - підкреслив Слободян.

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Рішення про заборону в'їзду вже вступило в силу.

Представник ДПСУ зазначив, що члени групи протягом кількох годин не могли вирішити, куди вони будуть летіти з Києва, тому і провели деякий час в аеропорту

"Дійсно, вони деякий час чекали, коли буде зворотний рейс. Вони десь протягом кількох годин не могли вирішити, куди будуть повертатися. Чи будуть повертатися в Астану, чи будуть їхати до Мінська або Москви. Врешті-решт вони це рішення ухвалили", - сказав Слободян, додавши, що артисти полетіли в Мінськ і чекали наступного рейсу.

"Але якихось нестандартних конфліктних ситуацій, або будь-яких інших обмежень прав і свобод громадян, цього, звичайно, не було", - підсумував він.

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Раніше соліст групи "Іванушки International" Андрій Григор'єв Аполлонов заявляв про те, що співаків не пустили на приватний виступ в Києві через візит одного з учасників в окупований Крим.

Співак стверджував, що провів в аеропорту "Бориспіль" 6-8 годин і після цього його і його колег "вже напівмертвих, втомлених" посадили на рейс в Мінськ.

Зазначимо, учасники російської групи "Іванушки International" Андрій Григор'єв-Апполонов і Кирило Андрєєв раніше поповнили список бази "Миротворець". Так, імена артистів з'явилися в "чистилищі" організації. На сайті "Миротворця" зазначено, що співаки виступали на території окупованого Криму – тобто незаконно перетинали державний кордон України.