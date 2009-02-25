Навесні Вакарчук махатиме кулаками за підсумками вступу до вузів

Міністерства освіти і науки України навесні 2009 року оприлюднить результати перевірки правильності зарахування абітурієнтів на перший курс кожного вищого навчального закладу у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОН.

Підвищення якості надання освітніх послуг вищими навчальними закладами – один з пріоритетів Міністерства освіти і науки України, зазначає прес-служба. Як наголошує міністр освіти Іван ВАКАРЧУК, вища школа потребує системних реформ. Сьогодні в Україні невиправдано велика кількість вузів усіх рівнів акредитації та форм власності – 904, що надзвичайно багато, якщо орієнтуватись на європейській досвід. Дотепер в Україні зростала кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації – з 156 до 351, збільшилася також кількість вищих навчальних закладів приватної форми власності з 25 до 202. Є необхідність в оптимізації і скороченні відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, адже їхнє створення часто безсистемне та невмотивоване, і в багатьох випадках зумовлено виключно фінансовими міркуваннями.

З метою підвищення якості освітніх послуг, МОН, з ініціативи І.ВАКАРЧУКА, також реформує систему акредитації ВНЗ, де серед першочергових кроків – надання належної прозорості, відкритості та зрозумілості процедурам ліцензування й акредитації.

Державна акредитаційна комісія прискіпливо розглядає всі випадки порушення умов надання освітніх послуг - якщо такі є, то вуз позбавляють ліцензій, або припиняють їхню освітню діяльність. Кожного студента із таких навчальних закладів буде переведено до інших університетів регіону. Необхідною умовою ліцензування та акредитації є відсутність порушень при зарахуванні студентів на перший курс за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Тому навесні 2009 року МОН оприлюднить результати перевірки правильності зарахування абітурієнтів на перший курс кожного вищого навчального закладу у 2008 році.

З метою налагодження роботи і для поліпшення результатів діяльності ДАК проводиться внутрішня кадрова та організаційна робота. Зокрема, на посаду виконавчого керівника Державної акредитаційної комісії нещодавно було призначено Руслана КОВАЛЬЧУКА.

Отже, розпочаті ще у 2008 році масштабні реформи вищої освіти, засвідчили необхідність змін у наданні освітніх послуг вищими навчальними закладами. Міністерство освіти контролюватиме всі процеси, що відбуватимуться у цій площині, оскільки кожна українська дитина має право на якісну освіту європейського рівня.