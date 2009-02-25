В Україні борги із зарплати перевалили за 1,5 мільярди

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати з початку 2009 року збільшилася на 36%, або на 401,6 млн. грн., і на 1 лютого ц.р. становила 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн. (на 1 січня ц.р. заборгованість становила 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

(УНІАН: востаннє заборгованість із зарплати більше 1,5 мільярдів грн. було зафіксовано в Україні на 1 липня 2004 року – тоді вона становила 1 млрд. 614,5 млн. грн.).

За даними Держкомстату, найвищу заборгованість, понад 100 млн. грн., на 1 лютого 2009 року зафіксовано в трьох областях: Донецької – 362,5 млн. грн. (порівняно з 1 січня виросла на 38% або на 99,4 млн. грн.), Луганської – 150,1 млн. грн. (зростання - 64%, на 58,8 млн. грн.), Харківської - 126,9 млн. грн. (зростання – 19% або на 19,9 млн. грн.).

Також дуже суттєво зросли борги із зарплати в Києві, вперше за 9 років перевищивши 100 млн. грн. Станом на 1 лютого заборгованість з виплати зарплати в Києві становила 147,053 млн. грн. (на 1 січня ц.р. заборгованість у Києві становила 71 млн. грн., зростання – більш як удвічі або на 76 млн. грн.).

(УНІАН: архів інформаційних матеріалів про заборгованість із зарплати, розміщений на сайті Держкомстату, наводить дані не раніше 2001 року. Згідно з цими даними, найвищий рівень заборгованості із зарплати в Києві було зафіксовано в грудні минулого року – 84,1 млн. грн., а також на початку 2001 року. Наприклад, на 1 січня 2001 року заборгованість у столиці становила 83,8 млн. грн., на 10 лютого того ж року – 82,8 млн. грн. Починаючи з 2005 року цей показник коливався в межах 6-11 млн. грн. Помітне зростання почалося в першому кварталі минулого року, коли заборгованість збільшилася до 14 млн. грн. і згодом продовжувала рости).

У трьох регіонах України заборгованість на 1 лютого ц.р. не перевищує 10 млн. грн.: у Севастополі – 4,9 млн. грн. (зростання за місяць – більш як удвічі), у Чернівецькій обл. – 6,7 млн. грн. (зростання майже на 2 млн. грн.), Івано-Франківської обл. – 8,3 млн. грн. (зростання майже на 2 млн. грн.).

Водночас, за даними Держкомстату, у жодному регіоні в січні не зафіксовано зниження заборгованості з виплати заробітної плати.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 р. заборгованість із зарплати в Україні становила 1 млрд. 123,5 млн. грн.

На 1 січня 2008 року заборгованість становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня минулого року - 692,4 млн. грн. (дані про заборгованість станом на 1 лютого та 1 березня Держкомстат минулого року не публікував).