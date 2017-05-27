У Житомирі відбулися сімейні фестивалі "Місто професій" і "Family City work"

Сьогодні, 27 травня, в історичній частині Житомира - на Замковій горі та на вулиці Михайлівській відбулися сімейні фестивалі "Місто професій" і "Family City work". Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, Замкова гора та вулиця Михайлівська сьогодні перетворилися на профорієнтаційно-освітні простори для дітей та їх батьків.

Кожен учасник заходів отримав символічні «паспорт» або «трудову книгу» та мав можливість опанувати будь-яку професію, за що отримував так звані «гроші», які потім можна було обміняти на подарунки.

Так, на вулиці Михайлівській відбувся сімейний фестиваль «Family City work», який присвячений Міжнародному дню захисту дітей та проходить у місті вже вчетверте.

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«У цьому році ми трохи змінили підхід до організації. Наш сімейний фестиваль спрямований на підтримку сімейного бізнесу. І можливо професії, які сьогодні освоять діти стануть для них стартапом у житті, а батьки ймовірно побачать себе у іншій спеціальності або іншій професії», - цитує прес-служба Житомирської міськради організатора фестивалю «Family City work» Олену Хачатрян.

Також в історичній частині Житомира на Замковій горі розгорнулось імпровізоване «Місто професій», в рамках якого майстер-класи для дітлей провели рятувальники, пожежники, кінологи, вибухотехніки, поліцейські, лікарі, соціальні працівники, будівельники, перукарі та інші фахівці.

В обох фестивалях взяли участь кількасот житомирських родин, які опановували нові для себе професії.