В Італії вбита 19-річна громадянка України

В одній з квартир міста Болонья італійськими правоохоронцями було знайдене тіло 19-річної громадянки України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Генерального консульства України в Мілані, українка була знайдена 24 лютого з численними пораненнями спини.

Ще одна українка була виявлена у сусідній кімнаті цього ж помешкання з різаними ранами зап’ясть. Вона госпіталізована до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Перед від’їздом до медичного закладу постраждала заявила представникам поліції, що вбивство скоєне нею, а також повідомила про свою невдалу спробу звести рахунки з життям.

Тіло загиблої української громадянки знаходиться у морзі цвинтаря „Чертоза” м. Болонья.

За наявною в Генконсульстві інформацією, в Італії перебуває мати загиблої, якій відомо про смерть доньки. У даний час установа вживає заходів з метою отримання ідентифікаційних документів обох громадянок України та встановлення контакту з матір’ю.