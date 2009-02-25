Пірати дали телефон морякам захопленого судна

Ситуація на захопленому судні „Saldanha” з українцем на борту залишається стабільною, пірати поводять себе не агресивно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Посольства України в Грецькій Республіці.

За словами представника грецької компанії-оператора „Kardis Marine”, капітан захопленого судна поінформував у телефонному режимі про те, що 24 лютого судно кинуло якір біля узбережжя Сомалі.

Капітан повідомив також, що членам екіпажу пірати дозволили вдруге зв’язатися по телефону з рідними. Екіпаж почуває себе задовільно. На судні є достатня кількість продуктів харчування, питної води та пального.

Про викладене батьки українського моряка поінформовані.

Як повідомляв УНІАН, судно «Салданга» було захоплене піратами в Аденській затоці 22 лютого. До складу екіпажу судна входять 19 громадян Філіппін, двоє громадян Румунії та один громадянин України.