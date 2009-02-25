Суд звільнив під заставу двох вимагачів, затриманих УБОЗом

У Львівській області слідчим підрозділом обласної міліції порушено кримінальну справу щодо громадянина Грузії та громадянина України за фактом вимагання, повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як встановили оперативники УБОЗ, зазначені громадяни за попередньою змовою, погрожуючи насильством, вимагали у менеджера однієї з турецьких фірм, що займається постачанням в Україну цитрусових, гроші в сумі 47,5 тисячі доларів. За допомогою підприємець звернувся до обласного підрозділу БОЗ, який провів спецоперацію. Під час передачі частини коштів у розмірі 40 тисяч гривень вимагачів було затримано бійцями "Соколу".

Під час розгляду питання про обрання міри запобіжного заходу щодо затриманих Галицький районний суд Львова звільнив їх під заставу в 17 тисяч гривень від кожного. Прокуратура Львівської області вже подала скаргу на це рішення до Львівського апеляційного суду.