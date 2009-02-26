ФДМУ визнав виконаними інвестиційні зобов'язання щодо "Криворіжсталі"

Фонд державного майна України визнав виконаними умови договору купівлі-продажу 93,02% пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь» за 2007 рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ з посиланням на заступника голови Фонду Олександра ПОТІМКОВА.

Як зазначили в прес-службі, комісія Фонду держмайна ухвалила рішення визнати виконаними інвестиційні зобов`язання за 2007 рік 12 лютого цього року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд держмайна заявляв, що в акті перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ “Криворіжсталь” за 2007 рік зафіксовано невиконання чотирьох інвестиційних зобов`язань.

Довідка УНІАН. Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ КГМК “Криворіжсталь” на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд. грн. при стартовій ціні 10 млрд. грн. 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачено велику соціально-екологічну програму.

18 липня 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor.

14 червня 2007 р. на зборах акціонерів було ухвалено рішення змінити назву підприємства ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» на ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату й інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат постачає на експорт.

Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована 2007 року.