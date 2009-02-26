Куніцин про Партію регіонів, дерибан, суд і собаку на сіні

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН стверджує, що «сьогодні Партія регіонів в Севастополі - найбільший земельний буржуа”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу для журналістів.

«Регіонали при владі в міськраді, і всі земельні питання вирішують корпоративно. Подивіться, скільки землі роздано нинішнім скликанням або попередніми складами депутатів», - заявив С.КУНІЦИН.

На думку голови виконавчої влади міста, «регіональна» більшість у міськраді «віддала однопартійцям не тільки «Золотий пляж», а й 19 тис. га лісових угідь, 50 га землі в Балаклаві, 4 га на березі Балаклавської бухти, землі «Золотої балки».

«А ще, додав він, сотні гектарів, які депутати просто роздавали один одному, друзям, родичам, своїм фірмам. Все це рішення «слухняної більшості». І «Золотий пляж» у цьому ж списку - за ним люди з Донецька, з Партії регіонів».

Як зазначив С.КУНІЦИН, у міській адміністрації вже накопичилося чимало фактів, матеріалів, даних про земельні махінації в Севастополі. У більшості випадків, як стверджує він, фігурують прізвища депутатів. Голова міста пообіцяв, що на севастопольському вторинному ринку землі найближчим часом буде наведено лад.

«Вони, перебуваючи при владі, нахапали собі, своїм, підставним дуже багато землі. А зараз криза грянула, і не знають, що з ділянками робити. Сидять, як собаки на сіні. Розбиратимемося за кожним випадком», - наголосив С.КУНІЦИН.

Коментуючи численні звинувачення на свою адресу і на адресу міської адміністрації з боку міської ради в «розбазарюванні» землі, С.КУНІЦИН зазначив: «З усіма цими панами у нас розмова буде коротка – в суді. Подобається їм це чи не подобається. Там і розберемося».