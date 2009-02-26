Три кроки до стабілізації гривні

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що для стабілізації курсу гривні необхідно негайно «легалізувати» керівників Національного банку та Міністерства фінансів.

Як наголосив він під час учорашньої прес-конференції у Тернополі, це має бути перший найнеобхідніший крок.

“Другий крок – отримати кредит МВФ, бо більше нам кредит навряд чи хтось дасть. А якщо й дадуть, то це буде кредит з політичним підтекстом”, - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, він також висловив “дуже глибокі сумніви, що протягом 2009 року в Україну зможуть надійти іноземні інвестиції”.

“Ще більші сумніви з приводу того, що можна отримати кошти від приватизації. Їх можна отримати, але це означає задарма продати об’єкти”, - вважає А.ЯЦЕНЮК.

Ще один чинник, який може вплинути на стабілізацію курсу, - це експорт, сказав депутат. “Тут усе залежатиме від глобального споживання. Як тільки оживе світова економіка, як збільшиться попит, у нас збільшиться валютна виручка”, - прогнозує А.ЯЦЕНЮК.

Він також вважає, що Україні варто вести переговори з федеральною резервною системою США. “Чому центральний банк США? Тому що це основний емітент доларів. Американці підписали 5 угод із зоною економічного впливу США. Ми не входимо до цієї зони, але якби НБУ отримало звідти кредит, це б теж стабілізувало курс. За таких умов ми матимемо дуже помірну девальвацію або навіть стабілізацію”, - зазначив він.

“Якщо не буде зроблено усього сказаного, я не бачу підстав для покращення курсу”, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він відмовився спрогнозувати, коли курс гривні стабілізується і на якій позначці. “Як людина, яка спеціалізується на фінансах, я не дам жодного прогнозу, тому що прогноз – це абсурд. Прогноз міняється в залежності від того, як працює економіка. Скажу лише, що якщо курс росте із 5 грн. до 7, то це нормально, тому що експортери можуть більше заробити, а імпорт гаситься. Але якщо долар переходить межу 9-10 грн. - це вже крах банківської системи. Не буде чим повертати кредити ні внутрішні, ні зовнішні. Якщо курс переступить 10-12 грн., то я тоді вже не бачу виходу”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.