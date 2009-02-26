Standard & Poor`s побачило, що Україна – в одному кроці від дефолту

Standard & Poor`s першим з рейтингових агентств заявило про загрозу дефолту України – короткостроковий рейтинг країни в іноземній валюті відокремлює від рівня дефолту лише один ступінь. Нове погіршення рейтингів очікується у разі збільшення бюджетних витрат. І хоча експерти не вірять у вірогідність дефолту України, новина вже спровокувала паніку навіть на біржах США, пише Комерсант-Україна.

Рейтингове агентство Standard & Poor`s вчора знизило суверенні рейтинги України. Довгостроковий рейтинг по боргах в іноземній валюті опустився на дві сходинки – з В до ССС+, а короткостроковий рейтинг по валютних боргах – одразу на три – з В до С. Були погіршені і суверенні кредитні рейтинги за зобов`язаннями в національній валюті: довгостроковий рейтинг – з В+ до В-, а короткостроковий – з В до С. Агентству знадобилося для цього трохи більше тижня – 16 лютого S&P поставило рейтинги України в список CreditWatch.

Агентство S&P заявляло, що на підставі роз`яснень уряду України щодо виконання програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) рейтинги країни будуть знижені "на один або більше ступенів". Дуже швидкий перегляд (за правилами S&P він має тривати три місяці) аналітик агентства Кай Стукенброк пояснив необхідністю "бути своєчасними і адекватними в своїх прогнозах". Вчора ж були автоматично знижені рейтинги Києва, Львова, Луганська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Одеси і Криму з рівня В до ССС+ при збереженні негативного прогнозу.

Перегляд рейтингів в агентстві пояснили провалом переговорів України з МВФ – у звіті наголошується, що виконання урядом вимог фонду про посилення бюджетної політики "може посилити економічний спад і привести до соціального вибуху". А відсутність доступних кредитних ресурсів спонукає Кабмін вдатися "до менш традиційного і більш загрозливого щодо інфляції фінансування боргових зобов`язань".

Таким різким зниженням рейтингів S&P підтвердило інформацію про зростаючу загрозу дефолту країни – нинішній довгостроковий рейтинг в іноземній валюті ССС за шкалою агентства указує на наявність "потенційної можливості невиконання емітентом своїх зобов`язань" – при попередньому рейтингу такої загрози не було. Що стосується короткострокових рейтингів, то рейтинг С вже безпосередньо вказує на вірогідність дефолта – від рейтингу D (дефолт) його відокремлює лише перехідний ступінь СD (вибірковий дефолт).