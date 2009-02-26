Хроніка подій в проблемних банках

"Дело"продовжує стежити за ситуацією в банках, що відчувають фінансові проблеми. У банкоматах "Надра" неможливо зняти готівку, а в банку "Київ" працює тільки один банкомат на Троєщині.

Зате Промінвестбанк і "Надра" почали видавати внески по депозитах, терміни яких вже закінчилися.

«Надра»

У касах відділень банку видають по 1 тисячі гривень або 120 доларів пенсіонерам, вкладникам (відсотки по депозитах) і студентам. Банкомати не працюють, в банкоматах інших фінустанов за картками банку «Надра» можна зняти до 100 гривень в день.

Банк виплачує не тільки відсотки по внесках, але і депозити, термін дії яких закінчився (гроші переводять на поточний рахунок і віддають частинами). Ліміти на зняття тіла депозиту аналогічні іншим — до 1 тисячі гривень в день.

Платіжні картки до оплати покупок в магазині приймає обмежена кількість терміналів, ліміт на покупку — 150 гривень.

«Київ»

У касах банку встановлені обмеження на зняття готівки — 500 гривень або 100 доларів. Депозити, термін дії яких закінчився, не видають.

У «Києві» працює тільки один банкомат (відділення «Троєщина» по вул. Братиславській, 52). «Вчора банкомат зарядили, поки гроші є. У касі виплачуємо з пенсійних і зарплатних рахунків, але не більше 500 гривень в день», — повідомили в банку.

Укрпромбанк

У колл-центр банку вдалося додзвонитися тільки на восьмий раз. Депозитів там як і раніше не видають, відсотки по внеску, якщо є платіжна карта, можна зняти в головному офісі, але не більше 1 тисячі гривень. Якщо вкладник картки не має, забрати гроші дуже проблематично — в касах гроші швидко закінчуються.

На виплату відсотків по валютних вкладах встановлений ліміт в 100 доларів в день, але, за словами вкладників, вже тиждень забрати навіть 100 доларів нереально — в касах іноземної валюти просто немає.

Західінкомбанк

«Депозит зняти не можна, відсотки теж, до 3 березня 2009 року проходитиме інвентаризація», — повідомили в головному банку в Луцьку. Зарплату і пенсії видають з обмеженнями — в Луцьку 300 гривень в день, в Києві 100 гривень. Банкоматів банку в Києві немає, в Луцьку є один, з якого можна зняти до 300 гривень в день.

«Причорномор`я»

У касах банку порожньо. «Депозит забрати не можна, відсотки теж — нічого не видаємо», — крикнула в трубку співробітниця відділення банку в Дніпропетровську.

Промінвестбанк

Банк почав видавати вклади, терміни по яких закінчилися. «За кілька днів попередьте відділення, що прийдете забирати депозит, щоб вони могли приготувати необхідну суму», — відповіли на гарячій лінії банку.

Обмежень по сумах, якщо вірити консультантові банку, немає, внески і відсотки можна одержати в повному обсязі.