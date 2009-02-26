Фондовий ринок проігнорував зниження S&P рейтингів України

Український фондовий ринок проігнорував зниження рейтинговим агентством Standard & Poor`s кредитних рейтингів України. Так прокоментував результати вчорашніх торгів у ПФТС аналітик інвестиційної компанії «Альфа Капітал Україна» Денис ШАВРУК.

«Схоже, українські гравці перестали реагувати на дії рейтингових агентств, що підтверджується також несподіваним зміцненням гривні», - зазначив він.

За його інформацією, український фондовий ринок зріс у середу завдяки активній скупці акцій «Західенерго» (+10,5%) і «Укрнафти» (+7,2%), зростання котирувань яких підтримало індекс ПФТС (+1,1%). У зв`язку з цим Д.ШАВРУК також звернув увагу на мінімальну кількість рейтингових операцій, незважаючи на наближення кінця місяця, що, на його думку, виключає можливість штучного зростання котирувань.

Відповідно до прогнозу аналітика, торги в четвер обіцяють підтвердити або спростувати нейтральне ставлення фондового ринку до рейтингових дій S&P. Додатковим заспокійливим чинником для гравців має стати попередня інформація про 100% виконання держбюджету за лютий, а також про встановлення позитивного сальдо торгового балансу в Україні в січні.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України за зобов`язаннями в іноземній валюті, а також довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги за зобов`язаннями в національній валюті з «В+/В» до «В-/С». Прогноз по рейтингах — «Негативний».

Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 25 лютого, підвищився на 1,09% – до 220,56 пункта.