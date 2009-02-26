Міліція шукає чоловіка, який у Києві пограбував 9 банків

Київ. 26 лютого. УНІАН. Начальник Головного управління МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА заявляє, що дев’ять пограбувань банківських установ столиці в минулому році скоїла одна особа, яку поки що не вдалося затримати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯРЕМА повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Києві по завершенню міжвідомчої наради керівників Генпрокуратури, МВС та НБУ.

«В 2008 році в Києві з’явилася невідома особа, яка самостійно 9 разів зайшла в різні філії банківських установ, що не охороняються, і або зі зброєю, або з макетом зброї вчинила розбійні напади. Ми встановили, що це дійсно одна особа вчиняла ці злочини. Цей підозрюваний не боїться залишати свої відбитки пальців. Він не судимий і в цьому є складність розкриття цього злочину», - сказав В.ЯРЕМА, підкресливши ще раз, що ця людина однозначно не потрапляла в поле зору правоохоронних органів.

При цьому начальник управління зазначив, що його підлеглі відпрацювали щодо можливості скоєння цих злочинів певну категорію киян. «На жаль, 30% злочинів в Києві скоюють іногородні”, - зауважив В.ЯРЕМА.