Завтра в Україні - сніг і ожеледиця

Завтра в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг, у Карпатах помірні опади, у західних областях місцями налипання мокрого снігу, у Криму вдень мокрий сніг з дощем, у південних та східних областях без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° морозу, у східній частині та в центральних областях 5-10° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та області у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла, по області вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.