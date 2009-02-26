Луценко натякає, що банки грабуватимуть частіше?

Низький рівень розкриття справ про пограбування банків збільшить кількість нападів на них

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві на міжвідомчій нараді керівників Генеральної прокуратури, МВС та Національного банку України висловив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, аналізуючи стан розкриття такого роду злочинів.

Міністр назвав ключовою проблемою відсутність технічної і фізичної охорони.

«Якщо Держслужба охорони МВС сьогодні контролює 47% банківських установ, то ясно, що інша половина залишиться незахищеною належним чином. Для мене очевидно, що місця, де концентруються готівкові кошти, повинні бути захищеними», - зауважив він.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО визнав, що у питанні розкриття нападів на фінансові установи МВС має прорахунки, зокрема, це стосується оцінювання даних відеозйомки, взяття показів свідків тощо.

У контексті цього міністр запевнив, що «винні понесуть покарання».