Останнім часом у Києві на 30% зріс рівень вуличної злочинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив начальник ГУ МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА.

«Вулична злочинність збільшилась на 30%. Це, зокрема, заволодіння коштами у залах ігрових автоматів, торговельних установах, де немає охорони», - сказав В.ЯРЕМА.

Він зауважив при цьому, що, насамперед, чималу кількість злочинів у столиці скоюють приїжджі.