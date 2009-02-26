У Києві на 30% зріс рівень вуличної злочинності
13:56, 26 лютого 2009Суспільство
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Чималу кількість злочинів скоюють приїжджі
Останнім часом у Києві на 30% зріс рівень вуличної злочинності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив начальник ГУ МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА.
«Вулична злочинність збільшилась на 30%. Це, зокрема, заволодіння коштами у залах ігрових автоматів, торговельних установах, де немає охорони», - сказав В.ЯРЕМА.
Він зауважив при цьому, що, насамперед, чималу кількість злочинів у столиці скоюють приїжджі.
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