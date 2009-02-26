Співробітниця Пенсійного фонду 5 років крала пенсію у... своєї бабусі

Прокуратура Кіровограда порушила кримінальну справу відносно 38-річної працівниці міського управління Пенсійного фонду, яка впродовж 5 років підробляла пенсійні відомості своєї родички і незаконно отримувала гроші.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Жінка щомісяця впродовж 2003-2008 років отримувала пенсію у поштовому відділенні замість своєї бабусі, яка за станом здоров’я сама цього робити не може. Після видачі пенсії за поточний місяць відомості залишаються у поштових відділеннях, а відривні корінці від них направляють до управління Пенсійного фонду для обліку та звітності. Оскільки жінка мала доступ до поштових корінців, що надходили в управління, вона робила у них відповідні позначки про неотримання пенсії. Кошти повторно, наступного місяця вона нараховувала бабусі, але отримувала їх за довіреністю та використовувала на власні потреби.

Таким чином, за 5 років жінка незаконно заволоділа державними коштами на суму близько 75 тис. грн.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Як повідомили в прокуратурі, санкція цієї статті - обмеження волі терміном до п`яти років.