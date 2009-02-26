Начальник метрополітену Києва запевняє, що у метро світло не вимкнуть

Начальник Київського метрополітену Петро МІРОШНИКОВ заявляє, що столичне метро не залишиться без електроенергії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він наголосив: «Запевняю усіх киян та гостей столиці, які користуються послугами метрополітену, що ми зробимо все можливе, аби фінансові негаразди не позначилися на якості перевезень».

За словами П.МІРОШНИКОВА, одразу після прийняття бюджету Києва на 2009 рік столичний метрополітен почне гасити борги за спожиту електроенергію перед АЕК «Київенерго».

«Хочу відзначити, що борг за спожиту електроенергію утворився через недоотримання необхідних коштів. З листопада 2008 року ми перестали отримувати субвенцію з держбюджету на перевезення пасажирів певних категорій, передбачених чинним законодавством», – зауважив начальник столичного метрополітену.

П.МІРОШНИКОВ також наголосив, що незважаючи на складні економічні умови, безпека та якість перевезення пасажирів у столичній підземці залишаться на найвищому рівні.

«Київський метрополітен, як і всі інші підприємства комунального та державного підпорядкування, в умовах фінансової кризи змушений планувати свою роботу з урахуванням економії певних ресурсів. Але це ніяким чином не стосується тих ресурсів, які стосуються комфортного і безпечного пересування пасажирів», – повідомив П.МІРОШНИКОВ.

Він підкреслив, що обсяги економії на підприємстві напряму будуть залежати від суми компенсації метрополітену за перевезення пасажирів пільгових категорій, що має бути передбачена бюджетами на 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого голова правління «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що АК «Київенерго» не виключає обмеження з 1 березня електропостачання до рівня екологічної броні комунального підприємства «Київський метрополітен» у разі непогашення заборгованості за лютий. Він уточнив, що йдеться про заборгованість в розмірі близько 5,5 млн. грн.