Нафтогаз просить Газпром переглянути газові угоди

НАК «Нафтогаз України» офіційно звернувся до ВАТ «Газпром» з пропозицією переглянути окремі положення газового контракту, укладеного компаніями 19 січня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив Уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» прагне змінити п. 2.2.1 контракту, згідно з яким у 2009 році компанія має оплатити «Газпрому» 40 млрд. кубометрів газу, зменшивши цей показник до 33 млрд. куб. м.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зауважив, що відповідно до п.2.2.3 контракту такі домовленості можливі за згодою сторін не пізніше, ніж за шість місяців до початку року поставки, тобто показники на 2009 рік мали бути уточнені до 1 липня 2008 року (до підписання контракту).

«Загалом зміни в довготермінових міжнародних договорах є звичайною практикою. Підстави для цього виникають внаслідок зміни умов і обставин виконання контрактів. Водночас після підписання контракту з «Газпромом» умови його виконання практично не змінилися. Відтак необхідність змінювати договір вже за місяць після укладання свідчить про його недосконалість і підготовку без належного експертного опрацювання», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зауважив, що Україна вже сьогодні має починати переговори про зменшення обсягів імпортованого газу у 2010-2019 рр. для приведення контрактних умов у відповідність до Енергетичної стратегії України і Директив на переговори щодо співробітництва в газовій сфері, затверджених у 2008 році Указами Президента України.

Довідка УНІАН. 19 січня ц. р. в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року – 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу.

Обсяг поставок газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.