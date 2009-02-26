НБУ анонсував валютний аукціон

У п`ятницю, 27 лютого, Національний банк України (НБУ) проведе аукціон з реалізації банкам валюти, призначеної для продажу позичальникам з метою погашення валютних кредитів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку, обнародуваному в четвер.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ повідомив, що Національний банк України має намір продавати банкам валюту для подальшої її реалізації позичальникам - фізособам з метою погашення валютних кредитів. А.ШАПОВАЛОВ додав, що створена робоча група, яка вивчить усі моменти впровадження такого процесу.

За словами А.ШАПОВАЛОВА, комерційні банки реалізовуватимуть валюту позичальникам за курсом інтервенцій Нацбанку на міжбанку. «Банки нададуть нам інформацію стосовно щоденних термінів погашення валютних кредитів. До плану рахунків ми введемо рахунок, за яким ми зможемо це відстежувати і проводити цільові аукціони для погашення кредитів за курсом інтервенцій Нацбанку», - зазначив учора А.ШАПОВАЛОВ.

У Нацбанку вважають, що в такий спосіб вдасться ліквідувати ажіотажний попит на наявну валюту.