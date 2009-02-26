Порошенко не бачить підстав для подальшої девальвації гривні
На міжбанку долар упав
Підстав для подальшої девальвації гривні немає, вважає голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу П.ПОРОШЕНКО, зокрема, сказав: «Підстав для подальшої девальвації гривні я не бачу».
У той же час П.ПОРОШЕНКО вважає, що зміцнення гривні на сьогодні знизить конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Це пов`язано з тим, що валюти країн, які є основними торговими партнерами України, як і гривня, значно девальвували.
Довідка УНІАН. 16 лютого на міжбанківському валютному ринку України долар торгувався по 8,0850/8,1650 грн./дол. Того ж дня голова Ради Національного банку України П.ПОРОШЕНКО на прес-конференції повідомив, що Міжнародний валютний фонд прогнозує середньорічний курс гривні за підсумками 2009 року на рівні 8,6 грн./дол.
17 лютого на українському міжбанку долар США почав зростати і досяг рівня 8,2100/8,2500 грн./дол.
Щодня долар дорожчав, і 24 лютого на міжбанківському валютному ринку України досяг 9,2050/9,2850 грн./дол.
26 лютого торги доларом США відкрилися котируваннями 8,9500/9,1500, до 11:00 звузився спред 8,9500/9,1000, а до 12:00 ціни впали до 8,5650/8,6250 грн./дол.