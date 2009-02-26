На міжбанку долар зупинився на 8,225/8,295 (уточнена)

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,9500/9,1500, до 11:00 звузився спред 8,9500/9,1000, а до 12:00 ціни впали до 8,5650/8,6250. До закриття цінові рівні досягли таких значень - 8,2250/8,2950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:40 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2475/0,2550, а до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2485/0,2545, а до 12:00 знизилися до 0,2380/0,2410. До закриття торгів ціни досягли поточного мінімуму - 0,2345/0,2375. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,6400 (-0,2302).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2730/31, а до 15:45 зросли до 1,2784/85. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,3870/11,6560, до 11:00 ціни встановилися на рівні 11,3970/11,6020, а до 12:00 пішли вниз до 10,9280/11,0185. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5080/10,6115.