При спробі збуту наркотиків затримали підполковника СБУ
18:20, 26 лютого 2009Суспільство
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Інформація джерела
Сьогодні вдень співробітники Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України спільно з прокуратурою Київської області затримали під час спроби збуту наркотичної сировини заступника начальника ГУ Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.
Як зазначив співрозмовник агентства, затриманий має чин підполковника.
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