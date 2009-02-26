При спробі збуту наркотиків затримали підполковника СБУ

Сьогодні вдень співробітники Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України спільно з прокуратурою Київської області затримали під час спроби збуту наркотичної сировини заступника начальника ГУ Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

Як зазначив співрозмовник агентства, затриманий має чин підполковника.