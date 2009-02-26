Індикатор бізнес-клімату в єврозоні сягнув історичного мінімуму

Індикатор бізнес-клімату (Business Climate Indicator) в єврозоні у лютому продовжив падіння і досяг нового історичного мінімуму з моменту його запровадження в 1985 році, знизившись з –3,16 у січні до –3,51 пункта.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Падіння індикатору пояснюється значним погіршенням менеджерських очікувань щодо виробничих трендів в попередні місяці та оцінок загального портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень. Погіршилися також і оцінки виробництва в найближчі місяці та оцінки залишків продукції на складах.