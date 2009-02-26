Спеціальний телефон для футбольних уболівальників з'явиться у Донецьку

Міська влада Донецька має намір запровадити спеціальний телефонний номер, за яким уболівальники, прибувши на матчі чемпіонатів Європи з футболу в 2009 і 2012 роках, зможуть одержати інформаційну довідку або викликати таксі, повідомив заступник Донецького міського голови Микола Волков.

"Ми зробили єдиний номер, який можна набирати з міського, мобільного телефону для того, щоб одержати певну довідку, зокрема викликати таксі", - сказав Волков під час розширеного засідання щодо безпеки дорожнього руху у четвер.

За його словами, єдиний семизначний телефонний номер стане своєрідним "путівником" для гостей міста і уболівальників, які прибудуть на чемпіонати.

Він також зазначив, що номер почне діяти під час молодіжного чемпіонату Європи з футболу влітку 2009 року.

Юнацький чемпіонат Європи з футболу 2009 року, який пройде в Донецьку і Маріуполі, в Донецькій області розглядається як генеральна репетиція до проведення матчів Євро-2012, нагадує РІА «Новости».