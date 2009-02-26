Затримано жінку, яка вербувала інвалідів для жебракування за кордоном

Під час проходження контролю на прикордонному пункті пропуску між Україною та Росією "Козача Лопань" затримана 50-річна жителька Дніпродзержинська, яка займалася торгівлею людьми.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області, співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми УМВС в області задокументували факти вербування зловмисницею громадян України із явними тілесними вадами. Використовуючи їх тяжке матеріальне становище, вона організувала їх переправу до Москви та Польщі, де останні продавалися для подальшого примусового жебракування.

В лютому 2009 р. зловмисниця завербувала непрацюючого 27-річного жителя Дніпропетровська, інваліда 1-ї групи та організувала його незаконне переміщення залізничним транспортом через державний кордон України, з метою продажу для заняття жебрацтвом в Москві. За даним фактом слідчим управлінням УМВС України в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за фактом торгівлі людьми.