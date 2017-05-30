Думки читачів УНІАН щодо доцільності виступів українських зірок в Росії розділилися - опитування

Як свідчать результати опитування на сайті УНІАН, 38% наших читачів "нормально ставляться" до виступів українських зірок в Росії.

Майже стільки ж, а саме 36% опитаних, висловилися категорично проти таких вояжів, вважаючи їх недоречними в умовах російської агресії проти України.

Ще 20% висловились також проти концертів українських виконавців в Росії, порадивши їм спочатку в зону АТО з концертами приїхати, а потім вже вирішувати, чи слід їздити на заробітки до РФ.

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6% читачів УНІАН чи-то жартома, чи-то насправді зауважили, що вже не можуть дочекатися нового туру Світлани Лободи і Ані Лорак російськими глибинками.

Загалом в опитуванні взяли участь 2,5 тисячі читачів УНІАН.

Зазначимо, нових обертів дискусії навколо вояжів українських зірок на заробітки до Росії набули після повідомлень про вручення музичної премії телеканалу RU.TV, що відбулося 28 травня в Красногорську під Москвою.

Зокрема, Ані Лорак, яка вже давно потрапила в немилість до української публіки, отримала перемогу у номінації "Найкращий дует", гурт "Грибы" визнали "Найкращим стартом", гурт "Время и Стекло" забрав нагороду за "Найкращу пісню". А Світлана Лобода стала переможницею двох премій - "Найкращий креатив" і "Найкраща співачка".

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До речі, з концертною діяльністю Лободи в Росії окрема історія - її концерт в Одесі 28 травня зірвали місцеві активісти. Так, пізно ввечері в неділю близько 150 проукраїнських активістів зібралися в курортній Аркадії, біля елітного нічного клубу "Ібіца" на березі Чорного моря, де на 22:00 був запланований концерт Лободи. Місцеві активісти були незадоволені тим, що Лобода активно виступає з концертами в Росії і отримує там місцеві нагороди, і погрожували бойкотувати концерт ще задовго до дати його проведення. Зрештою, концерт Лободи в Одесі не відбувся – через повідомлення про мінування клубу.

Слідом за Лободою свій концерт в Одесі скасував і співак Іван Дорн, який нещодавно "відзначився" тим, що назвав війну між Україною та Росією "конфліктом", що викликало чимале обурення серед багатьох українців.