Продана найдешевша квартира в Москві

Однокімнатна квартира в районі Печатники в Москві обійшлася покупцеві в лютому 2009 року в 3,5 мільйона рублів або 96 тисяч доларів, що є найнижчою ціною угоди з придбання житла в російській столиці з 2006 року, йдеться в повідомленні бюро нерухомості "Агент 002".

За даними столичних ріелторів, вартість квадратного метра на первинному і вторинному ринку житла в Москві за останні п`ять місяців - з моменту початку в Росії фінансової кризи - знизилася на 15-20% в доларовому еквіваленті з урахуванням знижок. На кінець минулого тижня, за підрахунками аналітичного центру корпорації "Інком" середня ціна пропозиції квадратного метра в сегменті готового житла в столиці становила 214,8 тисячі рублів за квадратний метр або 6 тисяч доларів.

Як пояснюється в прес-релізі бюро нерухомості, придбана за 96 тисяч доларів квартира належить до категорії малогабаритних (загальна площа в 25 кв.м складається з кімнати 13,6 кв. м, кухні 5,8 кв. м і санвузла 4 кв.м).

У ньому також наголошується, що кожен квадратний метр найдешевшої квартири Москви коштував 3,8 тисячі доларів або 140 тисяч рублів.

РІА «Новости»