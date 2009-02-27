Світові ціни на нафту підвищилися

Закінчилися торги на біржах

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 26 лютого на провідних нафтових біржах значно підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,71 (+2,22) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 45,22 (+2,72) дол./бар.

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