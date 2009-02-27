Молдова та Україна створюють єврорегіон "Дністер"

Молдавія і Україна візьмуть участь в транскордонному проекті із створення єврорегіону "Дністер". Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в уряді Молдавії, про це йшлося на зустрічі заступника міністра місцевого публічного управління Молдови Раду Керуце з представниками посольства України в Кишиневі, а також керівництвом місцевої публічної адміністрації населених пунктів Молдови й України. Планується, що в єврорегіон "Дністер" увійдуть Флорештський, Дондюшанський, Шолденештський, Сорокський і Каменський райони Молдови та Вінницька область України.

Єврорегіон "Дністер" дозволить створити сприятливі умови для зміцнення співпраці Молдавії та України у сфері соціального, економічного та культурного розвитку за рахунок залучення європейських фондів. Створення єврорегіону "Дністер" передбачає стимулювання місцевої публічної влади з обох берегів Дністра до участі в залученні додаткових фондів, виділених Європейською комісією за допомогою трьох інструментів фінансування: Тристоронньої операційної програми Румунія-Україна-Молдова з бюджетом 126 млн. євро, Програми країн Чорноморського басейну на 2007-2013 рр. із загальним бюджетом 18 млн. євро та Програми транскордонної співпраці для Південно-Східної Європи з бюджетом 2 млн. євро.

Створення єврорегіону "Дністер" дасть змогу створити гнучку структуру спільного менеджменту, що сприятиме розвитку транскордонної торгівлі Молдови й України, просуванню туризму, зміцненню культурної і соціальної співпраці та взаємодії з питань довкілля тощо.

Посол України в Молдові Сергій Пирожков наголосив, що процес створення єврорегіону "Дністер" вписується в стратегію Європейського союзу "Східна складова європейської політики добросусідства". Він також зазначив, що зміцнення відносин стане важливим елементом у перспективі врегулювання придністровського конфлікту.

На зустрічі сторони домовилися про створення робочої групи, уповноваженої розробити документацію з реєстрації єврорегіону "Дністер", а наступне засідання, яке пройде в Україні протягом місяця, стане установчим для єврорегіону. Основи транскордонної співпраці в Молдові були закладені в 1998 р. створенням трьох спільних з Румунією єврорегіонів: "Північний Прут", "Сірет-Прут-Дністер" і "Нижній Дунай".