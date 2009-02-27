Влада США придумала стрес-тест для банків

Влада США оголосила про створення так званих "стрес-тестів" для перевірки банківської системи на стійкість щодо потрясінь під час кризи і рецесії в економіці. Про це повідомляє AFP.

Стрес-тести покликані виявити, чи здатний той чи інший банк функціонувати в умовах економічного спаду, пише The Wall Street Journal. Для цього аналітики розробили зразковий сценарій такого спаду, згідно з яким, наприклад, рівень безробіття перевищить десять відсотків, а ціни на житло впадуть на 25 відсотків.

Зазначені тести мають допомогти урядові визначити, чи потрібна держпідтримка банкам, чиї активи перевищують сто мільярдів доларів. Таким чином влада також зможе уникнути непотрібного витрачання коштів, які будуть спрямовані на стабілізацію фінансового сектора США.

В цілому адміністрація США виділить на підтримку банківської системи країни близько двох трильйонів доларів, нагадує Лента.ру. При цьому в рамках оздоровлення сектора країни буде сформований так званий "поганий" банк, який акумулюватиме "проблемні" активи інших фінансових інституцій. Цьому банкові влади можуть виділити до трильйона доларів на викуп цих активів.