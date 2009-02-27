Мультсеріал «Сімпсони» встановить рекорд

Телеканал FOX придбає ще два сезони популярного мультсеріала "Сімпсони", який таким чином до 2011 року йтиме 22 сезони підряд і стане найдовшим серіалом на американському телебаченні, передає Лента.руз посиланням на Reuters.

Раніше найдовшим американським телесеріалом вважався вестерн "Gunsmoke", який протримався 20 сезонів підряд і завершився в 1975 році. Інший рекордсмен, кримінальний серіал "Закон і порядок", почався в 1990 році і витримав 19 сезонів.

"Сімпсони", створені режисером Меттом Гронінгом, вже стали щонайдовшими мультсеріалом і удостоїлися 24 нагород Emmy, які вручаються за досягнення у сфері телебачення. У 2007 році на екрани вийшов повнометражний фільм "Сімпсони в кіно" (The Simpsons Movie), який зібрав у прокаті по всьому світу більше 527 мільйонів доларів.