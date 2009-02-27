Співробітник СБУ, який погорів на наркотиках, не обіймає керівну посаду

Як повідомляв УНІАН, учора співробітники Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України спільно з прокуратурою Київської області затримали під час спроби збуту наркотичної сировини заступника начальника ГУ Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ.

У свою чергу в прес-центрі СБУ підтвердили, що учора близько 13.00 в одному з ресторанів під Києвом було затримано співробітника відомства. Про те, як наголосили в СБУ, на даний час зазначений посадовець не займається оперативно-розшуковую діяльністю і не посідає жодної з керівних посад, а є звичайним оперуповноваженим.

Крім того, як зазначили в СБУ, їхнього співробітника було затримано під час спроби продажу 6 г маріхуани, вартість якої за цінами чорного ринку становить 50 грн.

«На даний час кримінальної справи не порушено, матеріали знаходяться в обласній прокуратурі. До розслідування обставин інциденту підключено управління внутрішньої безпеки СБУ і водночас ця справа перебуває на особистому контролі керівництва Служби безпеки», - наголосили у прес-центрі.