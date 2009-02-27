Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі долара в українських банках сьогодні знизився на 30 коп. (3,5%), порівняно з 26 лютого, до 8,04 грн., продажу - на 39 коп. (4,3%) - до 8,65 грн. за 1 дол. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні зменшився майже на 4%, порівняно з 26 лютого, до 10,23 грн., продажу - на 4% - до 11,24 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні знизився на 1,4%, порівняно з 26 лютого, до 0,2164 грн., продажу - на 1% - до 0,2612 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комерційних банках Києва сьогодні знизився на 1% порівняно з 26 лютого - до 8,14 грн., продажу - на 2,3% - до 8,68 грн.

Євро в столиці купують в середньому по 10,44 грн. (на 1% дешевше, ніж 26 лютого), продають - по 11,31 грн. (на 2,7% дешевше).

Комбанки столиці купують російські рублі в середньому по 0,2111 грн. (курс знизився на 3,4% порівняно з 26 лютого), продають - по 0,2641 грн. (на 1,4% дешевше).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«VAB Банк»: долар США – 8,20/8,80 грн., євро – 10,30/11,70 грн., рубль – 0,21/0,265 грн.;

«Фінансова ініціатива»: долар США – 8,18/8,70 грн., євро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,215/0,265 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 8,10/8,70 грн., євро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,84214 грн., до російського рубля – 0,21555 грн.