У Києві на хабарі $25 тисяч піймали чиновника

У Києві під час одержання хабара затримано депутата однієї із районних у місті Києві рад - першого заступника начальника районного Управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Посадовець, який вимагав від громадянки Б. хабар у розмірі 35 тис. дол. за сприяння у приватизації нею квартири, був затриманий працівниками Головного управління СБУ в Києві та Київській області під час одержання частини хабара у розмірі 25 тис. дол.

Прокурором міста Києва стосовно чиновника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі, поєднане з його вимаганням, особою, яка займає відповідальне становище).

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.