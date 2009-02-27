У МВФ є претензії до того, як Україна торгує сталлю

Україна повинна проводити відкриту торговельну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Макс АЛЬЄР, виступаючи на ІІІ міжнародному форумі «Європа – Україна».

«Наступний пункт – це відкрита торгівля. Для України, яка експортує сталь, дуже важливо залишати свої ринки відкритими. Не потрібно створювати бар`єри в торгівлі і займатися протекціонізмом», – сказав М.АЛЬЄР.

На його думку, сьогодні Україна повинна приділяти особливу увагу реалізації проектів з енергоефективності, а також інфраструктурних проектів.

«Потрібно скористатися потенціалом України, який є значним, а це можливо за умови макроекономічної стабільності», – сказав голова представництва МВФ.

Довідка УНІАН. 25 лютого в Києві розпочав роботу триденний ІІІ міжнародний форум «Європа – Україна», який проходить під гаслом «Україна – Європейський Союз: політичний й економічний вимір».

Головною метою форуму є пошук шляхів спільного виходу України і її європейських партнерів зі світової фінансово-економічної кризи.

Крім того, українська сторона використовує форум, аби донести до представників Євросоюзу і світової громадськості інформацію про реальний стан у вітчизняній економіці й розвиток внутрішньополітичної ситуації.