Перше засідання по суті у справі Умерова проведуть в окупованому Криму 7 червня

Перше засідання по суті у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова у відкритому режимі відбудеться 7 червня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дочка Умерова – Айше Умерова.

«Закінчилося попереднє засідання у справі Ільмі Умерова. Всі клопотання захисту було відхилено, в тому числі про вступ у справу як громадського захисника відомого Олександра Подрабінека (мотивували тим, що він має бути присутній особисто). Перше засідання по суті у відкритому режимі відбудеться 7 червня о 14.30 в Сімферопольському районному суді (вул. К. Маркса, 17)», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також поміщення до психіатричної лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену складну операцію на серці та цукровий діабет, Умерова примусово утримували 3 тижні в психіатричній лікарні.

21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний вирок у його справі.