В анексованому Криму Умерову вручили обвинувальний висновок - адвокат (відео)

В анексованому Криму заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову вручили обвинувальний висновок за сфабрикованою кримінальною справою.

Про це адвокат Едем Семедляєв сказав у своєму зверненні, відео якого розміщено на сторінці в Facebook дочки Умерова Айше.

«Сьогодні в «республіканській прокуратурі» ми отримали обвинувальний висновок у кримінальній справі, за якою звинувачується Ільмі Умеров», - сказав Семедляєв.

Він додав, що матеріали справи буде направлено в Бахчисарайський суд.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також поміщення його в психіатричну лікарню для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово тримали три тижні в психіатричній лікарні.

Також Умерова внесли в список «терористів й екстремістів».