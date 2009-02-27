Кабмін обіцяє повернути «Луганськводу» державі

12:40, 27 лютого 2009
Суспільство
1074 0

Без води залишилися 200 тис. мешканців

Міністр із питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО повідомив про те, що уряд ініціюватиме повернення в державну власність цілісного майнового комплексу «Луганськвода» в концесію, пише   «Коммерсантъ-Украина».  Розв`язувати проблему відключення води в Луганську буде уряд, підкреслив міністр.   «Місцева влада віддала цю компанію («Луганськвода» - УНІАН) у приватні руки, після чого і почалися затримки з оплатою. Уряд ініціюватиме перегляд цієї угоди та повернення державі цілісного майнового комплексу «Луганськвода», - сказав О.КУЧЕРЕНКО. 

За інформацією «Коммерсантъ-Украина», з посиланням на дані мерії Луганська, вчора без води залишилися 200 тис. мешканців Луганська та області. Це сталося через часткове або повне відключення від електропостачання насосних установок, що подають воду в південні, східні та деякі центральні райони Луганська, а також населені пункти Стаханов, Алчевськ, Слов`яносербськ, Сватово та Щастя.   Джерело газети в департаменті електроенергетики Мінпаливенерго заявило, що найближчим часом масштабні відключення боржників від постачань електроенергії очікуються ще в 7 областях - Київській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській та Івано-Франківській. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter