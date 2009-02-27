Кабмін обіцяє повернути «Луганськводу» державі

Міністр із питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО повідомив про те, що уряд ініціюватиме повернення в державну власність цілісного майнового комплексу «Луганськвода» в концесію, пише «Коммерсантъ-Украина». Розв`язувати проблему відключення води в Луганську буде уряд, підкреслив міністр. «Місцева влада віддала цю компанію («Луганськвода» - УНІАН) у приватні руки, після чого і почалися затримки з оплатою. Уряд ініціюватиме перегляд цієї угоди та повернення державі цілісного майнового комплексу «Луганськвода», - сказав О.КУЧЕРЕНКО.

За інформацією «Коммерсантъ-Украина», з посиланням на дані мерії Луганська, вчора без води залишилися 200 тис. мешканців Луганська та області. Це сталося через часткове або повне відключення від електропостачання насосних установок, що подають воду в південні, східні та деякі центральні райони Луганська, а також населені пункти Стаханов, Алчевськ, Слов`яносербськ, Сватово та Щастя. Джерело газети в департаменті електроенергетики Мінпаливенерго заявило, що найближчим часом масштабні відключення боржників від постачань електроенергії очікуються ще в 7 областях - Київській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській та Івано-Франківській.