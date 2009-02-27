Від газу не можна відключати будинок чи район - тільки одного неплатника

Експерти наголошують, що від газопостачання можна відключити лише конкретного неплатника, а не цілий будинок чи район.

В Україні цього року упродовж зими було декілька спроб відключити від газопостачання підприємства та житлові будинки. У зв’язку з цим порядок відключення газопостачання УНІАН пояснили експерти Незалежного центру правових ініціатив і експертиз “Правова держава”.

Більшість конкретних питань газопостачання населення, зокрема його припинення, врегульовано в Правилах надання населенню послуг з газопостачання, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 9 грудня 1999 року № 2246, та в договорах про надання послуг з газопостачання, укладеними між фізичними особами, які володіють газифікованими об’єктами житлового фонду (споживачами), та газопостачальними підприємствами (виконавцями) на основі Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою Кабміну від 5 липня 2006 року № 938, пояснюють експерти.

При цьому здійснювати відключення можуть підприємства, що мають ліцензії на постачання природного газу за регульованим тарифом. Водночас підстави припинення газопостачання перелічені в пункті 6 Правил надання населенню послуг з газопостачання. Це, зокрема, можуть бути проведення планово-профілактичного обслуговування та/або капітального ремонту систем газопостачання; ліквідація наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновних робіт; порушення споживачем строків сплати за надані послуги з газопостачання; самовільне використання газу споживачем; порушення споживачем Правил безпеки систем газопостачання, що створює загрозу виникнення аварійної ситуації; подання споживачем письмової заяви про припинення газопостачання; відмова споживача від встановлення лічильника газу з ініціативи і за кошти газопостачального підприємства.

Про припинення газопостачання складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

Разом із тим експерти окремо звертають увагу на порядок припинення постачання газу через несплату. Якщо споживач не оплатив надані послуги з газопостачання протягом 10 днів після строку, зазначеного в договорі чи платіжному документі, а газопостачальне підприємство протягом наступних п’яти днів не отримало повідомлення про оплату, споживачеві надсилається письмове попередження про припинення газопостачання. За несплати протягом 10 днів після отримання цього попередження (з позначкою про його вручення) газопостачальне підприємство має право відключити споживача від газопостачання.

Тобто, наголошують експерти “Правової держави”, правила дозволяють відключати лише конкретного неплатника, а не групи споживачів, серед яких хтось не платить, наприклад усіх мешканців будинку чи району. Також забороняється відключати споживачів від газопостачання в останній робочий день перед вихідними та святковими днями (крім випадків аварійних ситуацій в системах газопостачання).