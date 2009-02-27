Долар на міжбанку знову пішов у ріст

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1850/8,3250, на 12:00 ціни виросли до 8,3350/8,4100 грн./дол..

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2270/0,2325, а на 12:00 ціни піднялися до 0,2305/0,2340. У Росії курс долар-рубль виріс, і на 12:00 встановився на рівні 35,7500 (+0,1100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2730/31, змінюючись в доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,3460/10,5375, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5510/10,6600.