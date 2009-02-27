У Тимошенко натякають: якщо сьогодні не взяти 5 млрд, завтра знадобиться 25

Рішення про залучення Україною кредиту у Російської Федерації ухвалюватиметься урядом на основі рекомендацій експертів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

«Ми братимемо гроші там, де це вигідніше для України, де ставка кредитного ресурсу найнижча, де запропонують довгостроковий ресурс», - сказав В.МУНТІЯН, відповідаючи на питання, чи буде Україна вести переговори про залучення 5 млрд. дол. кредиту в Росії.

Він зазначив, що сьогодні Україні фінансові ресурси потрібні, тому що в умовах фінансової кризи в країні виникли складнощі із забезпеченням банківської ліквідності та скороченням дефіциту бюджету.

В.МУНТІЯН повідомив, що з цього питання створено робочу групу експертів, які оберуть Росію або іншу країну, де можна одержати кредит на вигідних умовах.

Заступник міністра зазначив, що рішення прийматиме Кабінет міністрів України.

За його словами, на сьогоднішній день розглядається 7 джерел отримання кредиту.

«Я думаю, що відкладати це на довгий час неправильно – якщо ми сьогодні не вживемо адекватних заходів і не мінімізуємо вплив кризи, то завтра потрібно буде не 5 млрд., а 25 млрд. дол.», - сказав В.МУНТІЯН.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО надіслала близько 20 листів до різних країн, зокрема країн ЄС і Росії, з проханням надати позику на стабілізацію Державного бюджету.

На початку лютого ЗМІ повідомили, що уряд України намагається одержати від РФ кредит у сумі 5 млрд. дол.

7 лютого тижневик "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомив, що в Москві 6 лютого відбувся перший раунд переговорів про надання Україні кредиту. Російська сторона висунула ряд додаткових умов.

Прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО 7 лютого підтвердила інформацію про переговори щодо виділення Росією кредиту для України.

18 лютого перший заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ повідомляв, що Мінфін підготував пропозиції для початку переговорів з Росією про надання фінансової допомоги.

25 лютого віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН повідомив, що Росія не веде переговорів з Україною про надання стабілізаційного кредиту.