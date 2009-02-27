П'ятьом кредитним спілкам заборонили приймати вклади

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) ухвалила рішення про тимчасову зупинку ліцензій на залучення вкладів членів кредитних спілок на депозитні рахунки.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінпослуг.

Згідно з повідомленням, тимчасово припинено ліцензію на залучення вкладів на депозитні рахунки і на видачу кредитів кредитних спілок „Промислово-фінансова спілка” (Одеса), „Український кредитний альянс” (Одеса), „Громадянський кредит” (Київ), "Чиста криниця" (Донецьк), "РістКапітал" (Черкаси).

За даними Держфінпослуг, на кінець третього кварталу 2008 року в Україні налічувалося 814 кредитних спілок.