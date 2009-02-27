Арештовані акції телеканалу «Інтер»

Господарський суд Києва арештував акції каналу "Інтер".

Як стало відомо "Українській правді", акції арештовані як захід для забезпечення позову бізнесмена Костянтина Григоришина до Світлани й Олени Плужнікових.

У своєму позові Григоришин просить відповідачок виконати умови угоди купівлі-продажу активів, яка була укладена між ним і покійним Ігорем Плужніковим 19 квітня 2005 року.

Договір стосувався продажу Плужніковим Григоришину активів групи каналу "Інтер" – зокрема, 61% акцій ЗАТ "Українська незалежна ТВ-корпорація".

У своїй ухвалі суд до розв’язання суперечки по суті наклав арешт на акції "Інтеру".

Як відомо, після помаранчевої революції Григоришин вів переговори про придбання "Інтеру" з Ігорем Плужніковим, у результаті чого був укладений договір купівлі-продажу активів групи "Інтер" за 273,8 мільйона доларів.

Однак угоду вони не завершили, власником акцій виявилася компанія "Український медіа-проект", акціонером якої є Валерій Хорошковский. Ігор Плужников помер влітку 2005 року.

Сам Григоришин в інтерв`ю "Українській правді" підтвердив подачу позову з метою повернути собі канал "Інтер".

"Моя кінцева мета – це допомогти створенню в Україні незалежного телебачення, яке необхідно країні, якщо вона хоче розвиватися", - заявив Григоришин.

"При цьому я не хочу бути власником телеканалу. Але потрібно продумати, як через статут прописати гарантії того, що "Інтер" буде дійсно незалежним", - додав він.

Григоришин повідомив, що це можна зробити декількома способами.

"Можливо, держава повинна увійти в число засновників – щоправда, виникає питання, де в бюджеті візьмуться гроші на придбання акцій "Інтеру". Або, наприклад, акції будуть розподілені серед пулу інвесторів, де жоден з них не зможе володіти більше, умовно кажучи, 10%", - припустив Григоришин.

Він повідомив, що у випадку заволодіння каналом "Інтер" пропише гарантії його незаангажованості.

"Моя ідея – це взяти статути західних телекомпаній, що асоціюються у світі як незалежні ЗМІ, і винайти механізм для каналу "Інтер". Можливо, мені в цьому допоможуть журналісти, я відкритий для ідей", - сказав Григоришин.

"Українська правда" також звернулася в зв`язку з поданим позовом до Валерія Хорошковского, який є кінцевим бенефіціаром 61% акцій "Інтеру", однак він відмовився від коментарю.